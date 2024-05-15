台中市大甲區日南里有1棟3層樓高的透天厝，外觀以廢棄浮筒、石頭等，打造「石頭屋」猶如電影《天外奇蹟》繽紛氣球屋，吸引民眾打卡拍照，2023年因屋內堆積雜物，遭人檢舉，日前因民眾難忍受惡臭報警，因劉姓屋主住院，環保局經家屬同意進行清理，預計年底前完成。

據了解，該棟「石頭屋」去年在網路爆紅後，成為民眾拍照景點，當時劉姓屋主說，他到海邊撿拾海洋廢棄物，花了將近20年時間布置房子外觀，尤其彩色浮球堆積頂樓，彷彿布滿氣球的屋子。

因劉男撿拾回收物已堆積至屋外，已影響交通跟環境，常遭當地民眾檢舉，劉不准別人動到他所堆積的「多年傑作」，經環保局跟警方多次勸導，始終沒有改善、束手無策。

去年環保局清潔隊輔導協助清理，但劉又開始囤積雜物，鄰居屢勸不聽，市議員李文傑常接獲陳情，近日因劉男住院，日南里長邱大豪與家屬溝通，終於勸劉男兒子同意讓市府協助清理家園。

國民黨市議員李文傑說，因劉姓屋主長期拾荒，大量堆放石頭與各式彩色浮球，因屋內積滿垃圾，散發惡臭，成了蚊蟲蛇鼠的孳生地，也是當地居民多年來頭痛問題。

李文傑表示，為民眾服務及解決地方問題，是民代應盡責任，這次清理行動不僅維護當地居民的生活品質，也展現了地方、市府單位的配合，在雙方協調下共同來清除地方的髒亂點。

日南里長邱大豪說，這個問題在地方存在多年，取得屋主家屬同意後，由家屬將內部堆置物移至外側空間，讓清潔隊清運，初估搬運清除內部堆置物的量，預計要到年底才能清理完成。