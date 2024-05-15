新北市中和區一處汽車旅館昨天傳出雙屍命案，37歲蘇姓女子扛不住經濟、生活雙重壓力，昨天飲酒、吸毒後，竟拿房間枕頭悶死一雙兒女，而她的手上也被發現有抓傷痕跡。由於蘇女在分局偵訊期間神志不清、詞不達意，檢察官下令停止夜間偵訊；今（15）日上午恢復偵訊後，蘇女坦承殺害孩子，並透露自己原本當時想一起上路，但被前來的徐姓友人制止，訊後全案依殺人罪移送新北地檢署偵辦。

回顧本起案件，蘇女於本月12日、母親節當天帶著9歲女兒、6歲兒子搭乘計程車辦理入住位於中和的一間汽車旅館，並向閨蜜致電傾訴生活煩惱。時隔一天、（13日）當晚，閨蜜攜丈夫前往旅館探望蘇女，兩個孩子並無異樣。

徐姓友人昨（14）日下午攜帶餐點前往旅館，開門後卻驚見蘇女的兩個孩子失去生命跡象倒臥一旁，而蘇女的身旁置放著K他命及空啤酒罐，二人起口角後引發工作人員關注，隨即報警處理。警方獲報到場，拉起封鎖線進行採證，並通知蘇父到場認屍，蘇父趕抵後悲痛難忍，當場失聲痛哭。

警方表示，蘇女昨天在分局偵訊期間精神恍惚，因此暫停夜間偵訊。蘇女今上午供稱，為了照顧罹癌的祖母而辭職，生活上面臨沉重的經濟壓力，母親節當天與家人爆發爭執後，一怒之下帶著錢財、孩子入住中和的汽車旅館。

蘇女指出，14日上午9時，先用枕頭悶殺9歲女兒，女兒因痛苦掙扎而抓傷她的手臂。時隔1小時，她再拿同一個枕頭悶住6歲兒子，直至他逐漸失去呼吸心跳，並伴屍呆坐將近4小時，原想與孩子「一起上路」，但被前來探視的徐姓友人阻止。

檢方今上午於板橋殯儀館相驗屍體，初步研判死因為窒息死亡，由於案發現場也查獲毒品K他命捲菸1支及殘渣，因此法醫懷疑小孩生前曾被餵毒。另外，蘇女之前在經濟、精神上面對雙重壓力，警方認蘇女可能因為酒精、毒品的催化而情緒失控，不排除她預謀犯案的可能。

警方今天依殺人罪將蘇女移送新北地檢署偵辦，至於徐姓女有人、前夫則將以證人身份一同送往地檢署開庭說明。

檢方說，最快將在明（16）日解剖孩子的遺體，進一步釐清體內是否有毒品反應，並繼續追查毒品來源，至於詳細案情仍待調查。

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