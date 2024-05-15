白金漢宮發表了英國國王查爾斯三世(Charles III)登基以來，第一幅君主肖像畫，這幅生動的肖像畫，描繪了他身著威爾士衛隊的鮮紅色制服，而背景是類似的紅色調，還有一隻蝴蝶準備停在國王的肩膀上。作者表示，他心目中的國王形象仍然是威爾斯親王殿下，所以用威爾士衛隊做為主題。蝴蝶則代表國王的角色出現轉變。不過許多評論則並不友善，認為紅通通的色調，令人感到不安，也懷疑作者不尊重國王。

美聯社報導，這幅畫是藝術家喬納森•楊（Jonathan Yeo）的作品，描繪了國王雙手緊握劍柄，一隻蝴蝶在他的右肩上飛舞的情景。星期，查爾斯在白金漢宮第一次看到了這幅畫。

英國國王查爾斯的首張肖像畫近拍， 是以他穿著威爾士衛隊制服為主要形象，還有一隻盤旋的蝴蝶。(圖/美聯社)

畫家楊在查爾斯成為國王的一年多前，就開始了這幅肖像畫的創作，那是2021 年6 月，在當時威爾斯親王居住的海格羅夫莊園(Highgrove estate)進行第一次拍攝。畫家說：「當時，國王陛下仍然是威爾斯親王殿下，之後身分出現轉變，就像在他的肩膀上盤旋的蝴蝶，會出現蛻變。」

這幅令人印象深刻的肖像畫高度2.6公尺，寬度 2公尺，將被安於在倫敦的德雷珀大廳 (Draper's Hall)。

但是，以往的皇室作品都是深色底色，以突顯畫中人的形象，這幅畫則是人物幾乎融入背景中，使得許多人實在不習慣。

一位網友評論道：「看起來他正沐浴在血中。」

另一名網友說：「實在不吉利，看起來像下血獄了。」

甚至有人聯想：「這是否在暗指，過去英國帝國主義時期，造成的大量殖民地流血事件？」

一些傳統主義者甚至抬出已故的英女王來批評：「我想，伊麗莎白女王不會同意這幅畫。」

也有其他的畫家有意見，聲稱這幅作品對主題和藝術家都是一種傷害。「我是一名肖像藝術家。這看起來像是一幅未完成的肖像，就這樣獻給國王陛下，是不尊重的。」

儘管肖像畫遭到了大多數負評，但也有少數堅定的王室追隨者表示支持。一位人士聲稱：「這幅畫絕對壯觀，代表了驚艷和強大，我喜歡這件畫作。」