大陸國台辦今(15日)宣布，制裁資深媒體人劉寶傑、退將于北辰、民進黨政策會執行長王義川、時事評論員李正皓和財經專家黃世聰等5位名嘴，理由是他們蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息，挑動兩岸敵意對立。媒體人黃揚明直呼，對岸此舉只是讓這5人台灣價值飆升，節目收視率增加、通告滿檔，令其他反中名嘴紛紛加碼抗中，追求有朝一日榜上有名。名嘴歷史哥李易修則質疑，這不是白給對方聲量、幫他加強能量嗎？

針對國台辦的宣布，劉寶傑表示，將在今晚的節目回應國台辦的批評。于北辰撂話，這是「最大的榮譽勳章」，若大陸不實施民主，他終生不會踏上大陸領土。王義川回應，一方面講歡迎對話，又對台灣人的言論自由指指點點，無助於兩岸關係，建議國台辦深自反省。李正皓表示，獲得光榮的制裁「不用羨慕我」。黃世聰則說，一切如常，藍綠紅白他都敢罵。

黃揚明在臉書發文直言，此舉只是讓這5位台灣價值飆升，節目收視率增加、通告滿檔，令其他反中名嘴紛紛加碼抗中，追求有朝一日榜上有名。

「這不是白給對方聲量嗎？」歷史哥則質疑，這下從「商業反共」變成真的「實際反共」了，反過頭來還加強「商業反共」能量！

網友表示「說真的！假訊息是需要嚴懲，只不過我們太習慣了」、「感恩各位反共義士！特別是將軍說：飛彈70％命中率射3次命中率210％」、「寶潔最在意的是他跟王義川、李正浩綁在一起。被打成綠營側翼這還得了…」、「這些是台灣的亂源」、「幫忙加薪？」、「應該公布這些名嘴有哪些家人在大陸賺紅錢啊」、「對他們來說得到這個應該是殊榮或是勳章之類的東西吧，得意的勒」、「那節目本來就是有點胡說八道」。