520總統就職在即，準總統賴清德在官方LINE推出「寫一封瓶中信」，邀請大家寫下對台灣未來的期許，活動還設計，送出自己寫的瓶中信後，一分鐘後也會收到來自其他人寫的瓶中信。

賴清德在官方LINE推出「寫一封瓶中信」活動，寫封瓶中信，和賴清德及蕭美琴一同共織台灣，民主前行，邀請大家寫下對台灣未來期許。

寫下內容後，按下送出瓶中信，可以看到信件放在瓶中，隨著大海飄向遠方，瓶中信在海中漂流約一分鐘後，你就會收到遠方而來的瓶中信。