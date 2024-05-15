台中市25歲詹姓男子，因不滿甲女未依約與其外出約會，竟在甲女IG公開貼文留言「破給」、「給狗幹啦」、「腦殘」等辱罵言詞，還不斷撥打電話及發送訊息騷擾甲女，法官認為詹男貶損甲女人格與社會評價，犯公然侮辱罪，處拘役40日，如易科罰金以1000元折算1日。

檢方起訴指出，詹男在2023年8月13日，不滿甲女未依約與其外出約會，接續以IG及通訊軟體Line傳遞訊息、撥打電話等方式騷擾甲女，並發送「幹破你娘」、「媽的難怪工作做沒多久一直換」、「弱智」、「你這種樣子乾脆去做酒店啦」、「給人幹一幹就有錢了啦」、「媽的講自己好像多清廉」、「怎麼不去死一死」等訊息。

另外詹男還竟基於公然侮辱犯意，在同月16日晚間，於甲女公開貼文下方留言「破給」、「給狗幹啦」、「媽的」、「腦殘」等語辱罵，足以貶損甲女之人格及社會評價；因甲女針對詹男違反跟騷法部分撤銷告訴，檢方予以不起訴處分，就公然侮辱部分聲請簡易判決。

台中地院簡易庭認為，詹男所為犯《刑法》第309條第1項公然侮辱罪，審酌詹男無犯罪前科紀錄，犯後已坦承犯行；兼衡其自陳為大學畢業、從事服務業、家庭經濟狀況小康等一切情狀，量處拘役40日，如易科罰金以1000元折算1日，若不服判決可上訴。