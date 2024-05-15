北市艋舺公園長年存在街友問題，他們隨地躺睡、亂大小便，嚴重影響市容。甚至有善心人士發送愛心餐，街友吃完亂丟造成環境髒亂，居民苦不堪言。《中時新聞網》今(15)中午直擊民眾發送麵包，一群人像是著了魔喪屍般、拼命往前衝，過程中嚴重推擠，火爆過程全被拍。

就怕拿不到麵包，民眾發現要送麵包，近百人小奔跑，上演你推我擠的戲碼。過程中，一名年約70歲中年男子，不慎踩到坐在一旁摩托車上莊男的腳，莊男大聲喝斥「踩到我腳就跑掉了」，另外還有民眾想要路過，排隊民眾誤以為要插隊怒吼「不要插隊，到後面排隊」。場面相當火爆。

排隊領愛心麵包民眾(綠衣者)怒吼「不要插隊」，場面火爆。(吳振煌拍攝)

萬華居民透露，「排隊拿便當的人，其實很多都是外地人，甚至很多人都有家庭還來搶，網路上有人說是萬華人，這什麼意思，我聽了很不高興，在地人不會這樣做」。

民眾如喪屍般奔跑拿麵包。(吳振煌拍攝)

住在艋舺公園的一名女街友無奈地說，「拿便當打架的人不會是街友，我們都很有格調坐在這邊，善心人士不要送過來就好，像我朋友就很笨，先前為了一個一百塊便當被人打，很不值得」。