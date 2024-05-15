八方雲集2023年將股息配發率拉高至83.8％。董事會於3月通過，去年下半年度盈餘每股配發現金股利5元，加計上半年度已配發之2元，共計7元，以去年EPS 8.35元計算，配發率超過8成，為近五年以來新高。董事長林欣怡強調，公司將持續穩健經營，努力推動獲利成長並保持穩健股利配發政策，以期將整體營運成果回饋給全體股東。

八方雲集總經理張瑞蓮表示，八方雲集產品原料以豬肉所佔比例最高，超過4成。面臨通膨壓力高漲，今年集團台灣區投資重點為興建豬肉截切廠，透過上下游整合模式，並搭配大量採購優勢，進而強化成本控管，同時積極精進研發、推升獲利表現。

目前來自台灣市場營收比重達75.7％；台灣區將致力於優化門店管理，汰弱留強。因此主力品牌「八方雲集」及「梁社漢排骨」持續展店，「芳珍蔬食」致力於擴展客群提升來客數，「丹堤」咖啡新營運模式將在第三季展開，預計將帶給消費者全新體驗。

海外部分，於香港持續尋找優質店點，擴展「百芳池上便當」及「八方雲集」門店，力求穩健成長；美國市場部分積極發展，第一季已佔合併營收達近7％。八方雲集於南加州持續展店，目前已達8家，預計年底至少11家。