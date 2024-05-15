迎接5月報稅季，高雄大遠百今年特別攜手高雄市稅捐稽徵處合辦「幸福稅月」系列活動，5月18日於8樓中庭推出「競拍尋寶稅樂趣」，首先是捐雲端發票送好禮，當天下午2點半起，現場完成線上租稅問答，即可依設定之張數捐贈未開獎之雲端發票兌換宣導品1份，下午3點半起還有競拍尋寶趣活動，民眾持未開獎之雲端發票做為競拍籌碼，由基本起拍張數加碼競拍，張數高者得標，歡迎民眾一起來做公益、拿好禮。

高雄大遠百表示，為落實企業社會責任，長期與各大團體合辦公益活動，以實際行動回饋地方，5月18日再度攜手五大團體舉辦遠百愛的串連「公益嘉年華」，下午1點半於八樓中庭由高雄市政府衛生局及高雄市營養師公會規劃「變身小小營養師」小朋友職業體驗營，歡迎5-12歲小朋友報名參加，活動中小朋友將參與遊戲關卡，一探營養師的健康秘訣，包含「我的餐盤大富翁」、「愛的穀粒骨氣加油站」、「營養達人就是我」等關卡，想讓小朋友有更多職場體驗的家長絕對不能錯過！下午兩點起於一樓廣場還有高雄市動物保護處、高雄市流浪動物保育協會舉辦的「雄愛毛孩公益認養會」，現場提供30組免費犬貓晶片植入＋30組狂犬病疫苗施打，歡迎民眾一起到場支持，以領養代替購買；台灣鳥類救援協會亦推出「鳥孩兒尋家公益認養會」，現場有可愛鸚鵡需要一個溫暖的家，牠們需要愛，歡迎大家一起來做個負責人的好主人。除此之外，喜愛逛市集的民眾有福了，5月18日及19日由浮日良所舉辦的「馨香綻放」文創市集，邀您共度輕鬆愉快的午后時光。

迎接5月報稅季，為應援民眾荷包，高雄大遠百自5月15日至5月23日推出「活力樂一夏」優惠活動，遠百APP會員獨享服飾部門當日消費累計滿5,000元送200元電子抵用券，使用HAPPYGO Pay再加送100，持遠東商銀信用卡於服飾部門當日單筆分6期刷5,000元送200元、1萬2,000元送500元十足抵用券的獨家好康，打造個人魅力、增添行頭就趁現在。

高雄大遠百精彩活動不間斷、好康享不完，自5月15日至6月5日止，於9樓活動中心推出「MIT萬雙好鞋特賣會」，天天有新款上架，近萬件的鞋款供民眾選購，主打國民鞋的富發牌祭出熱銷新品任選3雙88折超殺優惠，還有母子鱷魚也是台灣本土品牌業，特別擅長設計製造休閒鞋、洞洞鞋、路跑y拖，y拖一體成型，穿起來不會卡卡磨擦皮膚，適合穿來跑馬拉松，另外像是抗菌鞋、能拉長腿形增高的真皮氣墊涼拖應有盡有，不僅穿起來好看，也兼具功能與舒適性，歡迎大家踴躍支持MIT台灣品牌。