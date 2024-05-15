國立台灣文學館（台文館）抄襲風波翻轉又翻轉！今年2月館方推出吉祥物「阿龍」為「尋星之旅──文學星圖的展望」活動代言角色，網友發現台灣阿龍疑似抄襲大陸繪者的「嗷嗚龍寶_AoWu」，台文館日前回應該吉祥物是由網站小編與其家人於2019年設計問世，早於大陸繪者。然而原創作者再度發聲並指證反擊，15日台文館再度回應，表示確認無涉及抄襲。

由於「阿龍」與「嗷嗚龍寶_AoWu」無論造型、上色均十分相似，台灣網友一度指大陸繪者抄襲，然而「嗷嗚龍寶_AoWu」創作者「畫萌寵的開小可」11日發文稱「嗷嗚龍寶_AoWu」為2022年的原創，台文館說「阿龍」是2019年設計的，自己「一度懷疑出現了平行世界，另一個我在TW創作了嗷嗚龍寶」並提供了自己IG的圖檔，且舉證未能找到「阿龍」的作者IG帳號或內容，且所有能找到的發表時間或評論都在2023年。

網友指「畫萌寵的開小可」提出了草圖與設計圖，相較之下台文館「阿龍」所能提出的原創證據薄弱。台文館15日再回應指出：「尋星之旅──文學星圖的展望」實境解謎遊戲為本館委託廠商的執行成果，相關圖像的著作財產權屬該廠商擁有。館方檢視廠商提供的相關資料，確認無涉及抄襲，後續相關權責交由廠商處理。」