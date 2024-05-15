中國醫藥大學雲林縣北港分部為培育人才、引領精準農業發展，規畫全台第1座「智慧中草藥園」，15日舉行啟用儀式，不僅象徵傳統農業與科技的完美結合，未來也將以教育為起點，實踐永續農業模式，為培育生物醫學人才，善盡研究型大學應有的社會責任與永續發展使命。

「智慧中草藥園」由中國醫藥大學與農譯科技（AgriTalk）合作，採用廣達電腦及中華電信技術，藥園種植魚腥草、人蔘何首烏、仙草、菖蒲、青花椒、酸棗仁、薄荷等中草藥，透過物聯網田間感測器及致動器，由北港校區學生進行智慧化管理。

藥園收集到的數據，經由雲端技術，傳回台中校本部的「中國藥學暨中藥資源學系」，在實驗室利用AI技術，進行分析、遙控農場，達到精準農業目標。

雲林副縣長謝淑亞表示，雲林縣為農業大縣，積極推動農業轉型，中國醫藥大學北港分部建置「智慧中草藥園」，採用人工智慧物聯網系統，發展低消耗、高效率的精準農業系統，導入智慧碳權雲端系統，打造植物碳吸存模組化系統，有助於達成淨零碳排目的，期待未來能加以推廣永續環發展。

中國醫藥大學校長洪明奇指出，「智慧中草藥園」導入環境數據監控、灌溉、施肥及散熱等系統，達到標準化控管目標，透過自動化栽種管理系統監控，蒐集種植數據，隨時掌握植物生長狀態。

藉由「智慧中草藥園」，學生們可將課堂上學習到的知識，透過場域實作達到「做中學」學習情境，幫助學生們將習得的專業知識，透過實作了解優化作物的最佳栽培管理模式，也呼應政府大力推動的聯合國永續發展SDGs目標。