財政部今年針對記帳士與記帳及報稅代理人的個人資料檢查，今年預計抽查709家，其中26家是持有個人資料筆數達1萬筆以上，會被列入優先檢查。

財政部表示，為了防止個人資料被竊取、竄改或者毀損，財政部旗下五區國稅局今年7月開始針對記帳士、記帳及報稅代理人針對個人資料安全維護進行抽查，其中擁有個人資料筆數達到1萬筆以上，優先納為檢查對象。

而1萬筆的計算方式，例如某記帳士的A客戶，旗下若有10名員工，如果有辦理薪資扣繳等業務，那麼就算有10筆個資，所以確實有不少記帳士、報稅代理人擁有不少個資，財政部透露，大一點的記帳士事務所甚至企業客戶高達600家。

目前全國約有8864家記帳士、報稅代理人，以各區國稅局要抽查10％到15％，今年預計要抽查709家，其中有26家是擁有萬筆以上個資的記帳士、記帳與報稅代理人。

財政部是自去年開始依照《個資法》規定啟動抽查，尚無發現有缺失。