現正值台南鳳梨產季，台南市府積極開拓台南鳳梨銷售管道。台南市長黃偉哲日前也親赴日本東京食品展與新加坡食品展展售台南鳳梨。市府今日（5／15）也與全家超商合作，推出台南400鳳梨裁切鮮果盒，為台南「全糖」鳳梨增加一處銷售管道。

市長黃偉哲調製可爾必思鳳梨氣泡飲。（謝欣澤攝）

台南鳳梨正盛產，台南市府今日與全家合作，推出台南400鳳梨鮮果盒，將當季新鮮台南鳳梨上架全家售賣。台南市長黃偉哲召開宣傳記者會，並在現場示範如何將全家販售的氣泡水、可爾必思、台南鳳梨調成「台南甜－鳳梨可爾必思」創意飲料，他歡迎民眾前往全家品嚐現採的台南味。

台南市長黃偉哲表示，自己曾赴日本與新加坡販售鳳梨，為的是將台南味道介紹給更多國際友人，而市府自去年即與全家合作販售台南在地水果，再度開拓台南鳳梨銷售管道。黃偉哲說，自己在國外將台南鳳梨介紹給國外民代，深得國際友人喜愛。而藉由此次鳳梨上架全家活動，國人能夠在全家就購買到台南新鮮鳳梨，他期待國人會更加喜愛家鄉的水果。

全家便利商店生鮮現做調理部生鮮採購資深經理陳友和表示，繼去年的麻豆文旦之後，今年再度攜手南市府推出鳳梨截切鮮果盒，他邀請消費者一同支持台灣農民及當季農特產。陳友和補充，即日起至6月11日，到全家購買鳳梨截切水果盒的民眾，可享兩件八折優惠。

台南農業局說明，因日本外銷需求增加等因素，今年台南鳳梨訂單大增，國內產地供不應求，價格好。提醒消費者把握產季，品嚐台南當季鳳梨的好滋味。