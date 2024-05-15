去年9月明揚屏東廠發生大爆炸，釀成10死百餘輕重傷，檢方依過失致死、職業安全衛生法等罪起訴前董事長劉安晧等6名幹部，屏東地院16日針對劉開準備程序庭，劉一再否認犯行，他強調自己的職責是管理董事會運作及金流，工安是另有專人管理，他的委任律師則強調，該案和解率高達95.45％，希望解除劉的限制出境禁令。

一開庭，劉安晧很誠懇地說：「我對於公司發生不幸的事件，感到非常痛心、遺憾，對遭受傷亡的人員、家屬致上歉意。」但他話鋒一轉續道：「我不認罪！」

他指出，明揚是上櫃公司，是依分層負責在管理，案發時他是董事長，而董事長的職責是在管理董事會運作及金流，管控原物料、採購、儲放及工安等都另有專人管理，這些都非他實際負責的工作，所以他本身無過失。

他的委任律師也稱，董事長是對外代表公司，不一定實際負責管理公司職務，所以很難期待公司董事長會隨時注意工作場所的各種突發狀況，並要求董事長去對場所安全措施負有注意義務。

此外，委任律師還說，該案的受災件數有330件，當中315件已談完和解，和解率高達95.45％，目前只剩下15件未和解，且當中只有9件還在訴訟中，其中還有1件近日會達成和解，足見明揚處理這件案子的積極度，而劉安晧的限制出境出海期限將至，希望法官能看見劉的誠意，解除他的禁令。

出庭的被害人則也幾乎都稱「願意和解」，但都強調明揚應該要更有誠意，黃女的委任律師說，黃女的傷況已經變成重傷等級，希望明揚不要再以去年的輕傷狀況來計算和解金。

對於劉的委任律師提出解除限制出境的要求，檢察官表示，全案所有被告都否認犯行，全部都說分層負責，該案需要密集審理，所以有限制出境的必要。對此，法官表示，解除限制出境與否將再開庭審理。