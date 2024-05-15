南投縣議會15日由民進黨團進行縣政總質詢，議員關心偏鄉交通問題，尤其是南投市交通轉運站及噗噗共乘推動情形，南投縣長縣長許淑華強調，改善偏鄉交通是她的重要政見，所以成立交通管理所整合縣內交通運輸業務，由噗噗共乘計畫做轉運接駁與交通轉運站串聯，打造更便利的交通路網。

南投縣議員陳宜君質詢，縣府推敬老愛心卡搭計程車方案，卻沒有計程車業者願意加入，噗噗共乘是否面臨同窘境？（陳宜君提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣議員陳宜君質詢，南投縣登記有案的僅100多輛計程車，大部分都在台中市營運，縣府推出敬老愛心卡搭計程車方案，卻沒有計程車業者願意加入，如今縣府又將在竹山、鹿谷、名間推出「幸福巴士2.0噗噗共乘」方案，是否同樣面臨沒車、沒司機等困境？

縣府交通管理所所長王承達指出，幸福巴士1.0有中央公共運輸計畫的專案補助，由各鄉鎮市公所執行，有些鄉鎮未開辦，所以縣府第1階段在竹山、鹿谷、名間導入幸福巴士2.0噗噗共乘計畫，由中央補助九成、縣府自籌一成，採公車收費方式辦理，8公里內全票25元，已有運輸業者表達投標意願，預計9月辦理試營運。

南投縣議員沈夙崢認為，縣府推出噗噗共乘計畫，擔心與敬老愛心卡搭計程車方案疊床架屋。（沈夙崢提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣議員沈夙崢認為，縣府推出噗噗共乘計畫，擔心與敬老愛心卡搭計程車方案疊床架屋，要求縣府未來將車輛管轄、調配統整至交通管理所，讓資源運用更妥善。另也關心南投市轉運站及台中捷運橘線延伸南投的規畫進度，盼相關單位在下個會期前能提出相關報告。

南投縣長縣長許淑華強調，縣府因應在地就醫、就學等需求，主導噗噗共乘計畫，將由交通管理所整合縣內交通運輸業務，打造更便利的交通路網。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華說，改善偏鄉交通是她的重要政見，南投交通不夠便利，不管是居民或觀光客，搭客運到站後，後續的到點接送一直匱乏，因應在地就醫、就學等需求，由縣府主導提出噗噗共乘計畫，搭配各鄉鎮市的幸福巴士1.0，及4大交通轉運站設置，改善偏鄉交通，由噗噗共乘做接駁，與交通轉運站串聯，打造更便利的交通路網。

許淑華表示，4大交通轉運站積極推動中，其中南投市交通轉運站正與用地業者協商，將採協議價購方式辦理。強調她擔任立委時，已爭取到經費由縣府進行南投縣軌道系統整體網路評估計畫，包括台中捷運橘線延伸至南投，台鐵集集支線濁水站延伸至南投市，縣府將在7月完成期初報告。