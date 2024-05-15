早在今年1月時，市場就傳出軟銀持有的阿里股份已經不足0.5％，馬雲成為了阿里第一大股東，持股4.5％。當時陸媒科創板日報曾報導，日本軟銀集團CEO孫正義，透過遠期合約持續削減阿里持股比例，從2022年12月的約7％降至2023年3月的2％左右，2023年5月則降至0.5％不到。

軟銀投資阿里，可以說是有史以來最成功的投資之一。軟銀當年出資了8,000萬美元、約74億日元，產生了9.7兆日元的回報，翻了1,300多倍。

孫正義過去多次從阿里套現。2016年，為了籌措資金收購英國公司ARM，套現了100億美元。2019年，再次套現130億美元。進入2020年之後，受疫情等因素影響，軟銀在海外的投資遭遇巨額虧損，只能繼續從阿里提款。當年，軟銀就從阿里等公司套現了1.1兆日元。

2022年套現超人民幣（下同）2,300億元，2023年初又套現了495億元，到現在幾乎清空了阿里股份，意味之後仍持續套現。

不過，軟銀清空股份，馬雲成為了第一大股東，阿里也算是真正變成了「中國企業」。