嘉義劉姓製茶師為挽回鄧姓前女友被拒後，去年6月11凌晨侵入鄧女住處，用電線勒住對方脖子，導致鄧女腦部缺氧陷入昏迷後才鬆手，幸好沒有造成鄧女死亡。一審依殺人未遂等罪判刑8年4月，上訴二審後，劉男立下悔過書，並委託父親與女方達成和解，並獲得原諒，台南高分院15日改判有期徒刑8年。

據查，劉男與鄧女曾是同居男女朋友，兩人分手後，劉持續傳訊息欲挽回前女友，但因女方不接他的電話，也不讀他的訊息，導致心生不滿。去年6月11日凌晨0點29分許，劉男開車前往鄧女嘉義縣住處，攀爬侵入對方房間。原本熟睡的鄧女驚醒後，劉對她說「敢玩弄我，要給妳死」，即持電線環繞鄧女頸部並交岔方式絞勒，致對方因腦部缺氧陷入昏迷後才鬆手。

案經嘉義地院依殺人未遂罪嫌判刑8年4月，劉男不服上訴後，二審認為，劉男已深具悔意，除立下悔過書由律師轉交父親再轉交女方，還委由父親與女方和解在案，女方於和解後也表示願意原諒劉，並請求法院對他從輕量刑，以啟自新。一審判決未及審酌有利於被告量刑事由，因此撤銷改判。