隨後一行人到東山區看絲瓜田受損情況。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南地區一期稻作正值抽穗期，台南許多田區傳出稻熱病，引起多位民代關心，立委林俊憲與同黨籍市議員15日邀農政單位到後壁區稻田了解減產情形；林俊憲說，不只稻米，近日絲瓜也傳出農業損害，請農業部盡快掌握原因並找出改善方法。

林俊憲與市議員李宗翰、沈家鳳、王宣貿今天邀農糧署一同前往後壁區農田勘查稻米減產程度，現場有農民說，再過20天就要收稻了，依現在的受損的狀況推算收入，根本連成本都不夠付。

林俊憲表示，請農糧署繼續關注農民受損情況，若因缺水符合災損補助就應該盡速協助農民，現行水稻保險的出險認定是由前幾年的平均產量為基準，但前年缺水停耕，平均下來的產量基準，對農民非常不利，須再行檢討。

隨後一行人到東山區看絲瓜田受損情況，當地農民推測疑氣候關係造成，3年前因豪雨影響絲瓜授粉不良，收成也極差；市府農業局表示，東山絲瓜的農損程度，仍待公所查報的狀況作統計，呼籲農友如有災損，要盡速向公所通報。