俄軍本月10日兵分六路猛攻烏克蘭東北部哈爾科夫州邊境。

俄烏戰爭自2024年2月24日開打，至今（15日）進入805天。俄軍近日多線進攻烏克蘭東北部與俄國接壤的哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）邊境，烏軍難敵俄軍壓境，已從邊界附近幾個村莊撤離。原本要在周五（17日）訪問西班牙、葡萄牙的烏克蘭總統澤倫斯基緊急宣布取消上述兩國訪問行程，不久更宣布近日所有出訪行程全數喊停。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）周三（15日）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的新聞秘書尼基佛洛夫（Sergii Nykyforov）當天表示，澤倫斯基已指示把所有國際行程往後延遲，並協調新的活動日期。葡萄牙、西班牙兩國的政府發言人均稱已獲悉澤倫斯基取消訪問，而且烏方並未提供出訪取消的原因。不過CNN葡萄牙頻道稱，澤倫斯基臨時取消行程是因為烏克蘭境內爆發激烈戰鬥。

西班牙國王王菲利佩6世（King Felipe VI）原定本周五要舉辦國宴款待澤倫斯基。去年北約發布聯合聲明支持烏克蘭後，外界預期澤倫斯基此行會與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）簽署雙邊安全合作協議，之後再轉往葡萄牙訪問。

哈爾科夫市人口130萬人，是全烏第2大城，近期局是不斷惡化。烏軍正努力抵擋俄軍越境攻擊，邊境持續遭遇猛烈砲火攻擊。烏軍一名發言人透過聲明表示，烏軍位於哈爾科夫市以北的哈爾科夫州接壤俄羅斯邊境村鎮盧基揚齊（Lukyantsi）、沃爾臣斯克（Vovchansk）的部隊調動，此一決定是為了「保護我方軍人生命，避免戰損」，哈爾科夫州邊境局勢「仍舊嚴峻」，但烏軍「不會允許俄羅斯占領者立足」。烏克蘭兩年多來總以描述部隊轉進的用語代表撤退。

烏克蘭東北部哈爾科夫州邊境戰況告急，總統澤倫斯基緊急取消近期出訪行程。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）稍早宣稱，部隊已穩定前線狀況。近日已有好幾千名平民由邊境往西逃向全國第二大城哈爾科夫，撤離地點包括距離哈爾科夫市僅74公里的沃爾臣斯克。沃爾臣斯克警局局長哈爾科夫斯基（Oleksiy Kharkivskiy）在社群媒體表示，當地戰況非常激烈，俄軍正在鎮上建立軍事陣地，「情勢極其艱困，敵軍持續佔領沃爾臣斯克鎮街道上的陣地。」

俄軍佔領沃爾臣斯克雖不具一定程度的軍事意義，對於烏軍士氣則是一次打擊。俄軍上周五（10日）兵分6路朝烏克蘭東北部發動攻勢推進，可謂戰爭開打2年多以來最重大的地面攻擊之一，烏軍不得不調兵增援哈爾科夫州。基輔表示，俄軍這波對烏克蘭東北部的攻擊並未對哈爾科夫市構成燃眉威脅。然而烏軍連月以來遲未獲得西方國家繼續支援武器，尤其是美國拖了6個月才通過最新一筆援助計畫，導致烏軍戰力雪上加霜。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）正在基輔訪問，這是美國國會今年4月通過610美元援外計畫以來首度有美國高階官員訪問烏克蘭。布林肯說，美方部分援助已運抵烏克蘭，後續還有更多，將為戰局帶來重要改變。

除了哈爾科夫州邊境，俄方稍早稱，俄國第六大城、韃靼斯坦共和國首都喀山（Kazan）西南部地區兩處主要機場一度因烏克蘭無人機攻擊而暫時關閉。基輔當還未回應此事。