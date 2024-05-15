曾經打造出熱銷電子錶G-Shock的日本老牌電子公司CASIO，在營收與銷量嚴重下滑的壓力下，宣布在截至2025年3月的財年中進行全球人力縮編，至少有500人將受到衝擊。
成立於1946年的卡西歐，旗下產品除了知名的G-Shock等電子錶之外，還包含計算機、數位相機，電子音樂設備與數位手錶等。
截至2024年3月31日的財年，卡西歐營業利潤暴減21.8%至142.08億日圓（約新台幣29.96億元）。公司14日宣布，計畫在4月開始的本財政年度內，在全球範圍裁減約500個工作崗位，以改善其營業結構，預計將在2025財年削減約50億日圓（約新台幣10.5億元）的成本。
根據卡西歐的聲明，大陸經濟持續放緩，加上電子琴市場長期低迷，造成公司營運表現惡化，是這次裁員的主要因素。裁員對象包括400名日本國內員工與100名海外員工，而可能受影響的部門、員工類別、地點與實際裁員時間，目前仍在進行內部協商。
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