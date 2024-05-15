燒麻糬是台灣傳統美食之一，溫熱有黏性的糯米搭配花生粉、芝麻、紅豆等不同餡料，成為不少民眾心中的最愛甜點。一位女子近日突發奇想，想要自己在家簡單製作燒麻糬，於是買了一盒花生麻糬放進微波爐加熱，沒想到麻糬出爐卻變得整個癱軟、黏在盤子上，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，某天她突然嘴饞想吃燒麻糬，於是在全聯買了自有品牌的花生口味包餡麻糬回家微波，「結果變成荷包蛋的形狀，整個黏在盤子上」，不過最後她還是攪成一團後吃下肚。

對此，許多網友紛紛回應，「我也做過類似的事。還好在剛開始變形時我就把麻糬救出來了」、「謝謝妳，看了之後發現我不餓了」、「怎麼會拿去微波啦！」、「這個單吃就很好吃」、「下次記得放烘培紙」、「可以煮花生湯圓，沾花生粉吃，就像燒麻糬了！」、「我一定不會亂學的」。

另外也有老饕分享燒麻糬做法，「這個我有經驗哈哈，麻糬要微波的話，建議先用個10秒，感覺不熱再5秒5秒這樣弄哈哈，自己的經驗」、「不要微波，用烤箱180度預熱後的溫度再1分鐘就很好吃」、「先冷凍再氣炸，好吃」、「燒麻糬要用甜年糕包花生醬沾少許蛋液下去炸」。