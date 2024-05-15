前女友做的？大陸網上流傳一段影片，有場婚禮上新娘爸爸牽著女兒的手，並且要將女兒交付給未來的女婿，不料，過程中，新娘卻遭到一旁的禮炮正面襲擊，直接打中鼻子與兩眼之間，痛的新娘不斷摸撫，而新娘爸爸也轉頭關心著寶貝女兒；對此，網友也罵翻表示「父親已經隱忍了，女兒大喜的日子，不想鬧大而已」、「換我是新娘，彎腰下去就是一巴掌」。

微博上流傳一段影片，大陸有場婚禮，一名爸爸牽著要女兒新娘的手，要將女兒交給未來的女婿，不料，正在感動不已的瞬間，新娘的臉遭到禮炮正面襲擊，噴出來的碎紙花直接打中鼻樑與兩眼之間，痛的新娘用手遮鼻，一旁的爸爸也轉頭關心，原本臉上喜悅的表情瞬間跨了，後續的過程中也看到新娘不斷的擦拭被波及的部位。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「都是往上面噴哪有對著人噴的」、「直接對著眼睛？」、「沒想到這衝擊那麼大確實意外多一點」、「主持人不是應該圓場嗎？」、「父親已經隱忍了，女兒大喜的日子，不想鬧大而已」、「不會是前女友做的吧」、「換我是新娘，彎腰下去就是一巴掌」、「這應該是不懂吧！不知道不要對著臉放」。