35歲大陸女星李溪芮過去曾是楊冪旗下藝人，演出過多部夯劇，近期除了參加陸綜《乘風破浪2024》（浪姐5）受關注之外，也爆出和小10歲的男偶像張騰的戀情。怎料，今（15）日又傳出和代駕起衝突，網路瘋傳李溪芮拿名牌拖鞋打人，引發軒然大波，對此，當時也在現場的張騰發文還原真相，並向代駕司機道歉。

大陸微博八卦博主「攝影劉大錘」今（15）日曝光一段影片，透露是凌晨4點張騰和代駕在爭吵的畫面，張騰大吼：「是我砸的嗎，是她砸的嗎，是她的鞋，跟她有什麼關係」，之後李溪芮從車上下來，大聲叫張騰上車要離開，但是被對方攔下，雙方僵持不下，直到警察到現場處理。

事後，張騰在微博還原事發經過，他表示當晚是有一位新認識的朋友，撿到李溪芮不小心弄掉的拖鞋，但卻誤丟到一旁等待的代駕司機身上，但因為司機沒有追上這位朋友，所以就轉而攔住他們的車。張騰坦言：「因為莫名被攔車，我沒有很好的處理好個人的情緒，對代駕師傅造成了傷害，也導致溪芮姐被媒體誤解。以後我會努力約束個人行為，歡迎大家的批評指正。」

貼文一出，網友也紛紛批評：「已閱下次別牽扯女方」、「糊有糊的好處啊，罵的都是女生哎」、「所以呢？你自己做的事情，以後能不能別帶李溪芮，她才實慘！」、「這邊建議和李溪芮道歉，然後分手」、「很不懂，如果真是朋友誤丟跟你們沒關係，那人代駕師傅攔你們車，就不能好聲好氣解釋？」