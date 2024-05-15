巨漢專注於高科技廠整合工程服務，以及具指標性且高技術層次的公共工程，營運長期保持穩健，總經理羅瑞鴻表示，2023年雖受國內高科技業資本支出縮減略受影響，仍繳出全年合併營收28.68億元、及稅後純益8.2億元的表現，並改寫歷史次高紀錄。今年第一季營運維持穩健，合併營收8.1億元、稅後純益1.9億元，每股稅後純益3.19元。

巨漢的高科技業客戶涵蓋半導體、光電、電子零組件、太陽能、儲能電池與生技等領域，近年除取得12吋晶圓廠產業供應鏈工程案外，2023年度更跨入儲能電池領域工程，公司預期今年除受惠AI、HPC推動半導體需求，帶動國內高科技業資本支出回升而來的機會外，還有海外科技大廠擴大來台投資與政府公共工程大量釋出等兩大商機，公司表示目前已有多個重大工程標案積極爭取中，包括外商資料中心、具指標性公共工程，以及量體具規模的晶圓廠與石化廠等，效益可望在明、後年陸續發酵。