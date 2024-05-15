前將領、捷克現任總統帕維爾（Petr Pavel）本週二（14日）在接受英媒視訊採訪時，表示支持結束烏克蘭境內的敵對行動，並開始就戰後體系進行談判，並認為基輔當局盼奪回失去領土的想法太天真，該面對現實了，本次採訪目前同步發布在捷克總統府官網專頁上。

英國《天空新聞》（Sky News）昨日訪談中帕維爾，在回答烏克蘭現在是否應開始與俄羅斯聯邦談判並且停止敵對行動的問題時，帕維爾說：「有必要停止戰爭並且開始討論未來的（戰後）體系。」

帕維爾還認為，基輔期盼能夠在可預見未來，奪回被俄羅斯聯邦佔領的領土，這個想法太天真（Naive）。接著帕維爾強調：「必須現實一點。」

本週三（15日），帕維爾又發了一則貼文在社群媒體X平台上：「我必須對我在《天空新聞》採訪中的回應再作評論補充。」

Musím se vyjádřit k reakcím na můj rozhovor pro Sky News.



Dlouhodobě zdůrazňuji potřebu podporovat Ukrajinu všemi prostředky v souladu s mezinárodním právem. Součástí této legitimní podpory je i navýšení dodávek munice a vojenského vybavení na Ukrajinu - mimo jiné cestou české… — Petr Pavel (@prezidentpavel) May 15, 2024

長期以來，我一直強調必須依據國際法全力支援烏克蘭。包括增加對烏克蘭的彈藥和軍事裝備供應——例如透過捷克《彈藥倡議》（české muniční iniciativy）。俄羅斯有能力立即結束這場衝突，但只要他們仍有實現自己目標的希望，即控制烏克蘭、罷免其民選政府並使這個主權國家去軍事化（demilitarizace suverénní země），他們（俄國）對於立即停戰不感興趣。因此，支持烏克蘭對我們來說至關重要。

然而，對烏克蘭的軍事支援，同樣不排除找尋結束衝突的方案。相反，這兩者必須同時進行。與此同時，任何未來的和平安排都必須以烏克蘭自身同意為前提，並考慮到其基本利益。因此，我接受了烏克蘭總統澤倫斯基的邀請，參加6月的烏克蘭和平會議。