中廣前董事長趙少康辯才無礙，2024大選擔任副總統候選人巡迴校園開講，選後持續受邀，都迴響熱烈。趙少康今(15日)到東海大學演講時提到，1994年台北市長選舉，自己跟黃大洲分裂，導致輸給陳水扁，有切身之痛，所以一直遊說侯友宜，一定要跟民眾黨主席柯文哲合作。但後來聽說柯侯在房間密談的時候，柯文哲一直羞辱侯友宜，嗆他選不上，說侯是第三名，侯友宜也忍氣吞聲到最後一刻，自己也因此答應當侯友宜的副手。

「後來侯友宜被提名了，他們也來找我。他們說：是不是把你的一些政見，反正你不選了，給我們參考一下？」趙少康表示，所以侯陣營的政見，的確有些也是參考自己本來預備提的政見。自己也一直跟他講說：不合作？很難贏。一定要跟柯文哲合作！「這是數學嘛。」

趙少康提到，剛剛鄭照新也提到，他看過自己跟陳水扁、黃大洲的辯論，「就是...我們就是分成了三個啊，我跟黃大洲加起來，贏陳水扁贏不少啊！一分，就沒有了，我自己知道嘛，切身之痛！」所以一直勸侯友宜說：無論如何，跟柯文哲要合作。

趙少康指出，侯友宜也很認真、很努力去遊說柯文哲，「那他們兩個在房裡的時候呢，後來我才知道，柯文哲就一直羞辱侯友宜：你不會上啦，你第三啦，你選不上啦！」就這樣羞辱侯友宜；而侯友宜就這樣忍氣吞聲，就是希望能夠合。

「那我也以為他們可以合。」趙少康直言，因為只要是一個有理智的人，你仔細想想：他們只要能夠當選，總統有六千個位子可以分配，包括40個部會首長，國營事業、各種政府的基金等等，我們的政府資源非常多的。對於民眾黨，只要贏了，將來就一飛衝天！

趙少康強調，選舉前自己就跟柯文哲講，總統選舉輸了，你最多不分區立委從5個變成8、9個，有什麼用呢？你沒有行政權在手裡。有行政權，你的理想才能夠發揮，你要做事才能做。所以自己真的以為說，中間怎麼鬧都沒關係，最後柯文哲想清楚了，是會合作的。所以自己就每天跟侯友宜遊說要合作、要合作，但侯友宜就突然問自己說：那如果柯不跟我合作，你要不要跟我合作？「我想說他們一定會合作的，我就說：好！」