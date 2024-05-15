宜蘭縣蘇澳無尾港海灘今（15日）中午12時許，民眾發現一隻長285公分、寬44公分的保育類小抹香鯨擱淺。（海巡署第一巡防區指揮部提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳無尾港海灘今（15日）中午12時許，民眾發現一隻長285公分、寬44公分的保育類小抹香鯨擱淺，經搶救後，由獸醫師評估健康狀況不佳，決定執行安樂死及病理解剖，了解擱淺原因。

海巡署第一巡防區指揮部今中午12時接獲118報案電話，指一隻鯨豚在蘇澳無尾港海灘擱淺，立即聯繫海洋委員會海洋保育署、宜蘭縣政府農業處、中華鯨豚協會處置，並指派海巡署北部分署第一岸巡隊第一機動巡邏站人員前往協助，抵達後經農業處和鯨豚協會確認是保育類的小抹香鯨。

小抹香鯨經丈量，長為285公分，寬為44公分，救援人員緊急利用救援毛毯與海水持續為牠保濕，並由獸醫師評估健康狀況不佳而執行安樂死。

第一巡防區指揮部表示，若發現鯨豚擱淺，請撥打海巡118服務專線，並謹記救援現場「四不三要」原則，「四不」即不風吹日曬、不喧嘩、不站在鯨豚頭尾處、不拉扯胸鰭和尾鰭，「三要」則為要扶正、要保濕、要記錄呼吸心跳，既能正確救助鯨豚也能保護自己。