國民黨立委徐巧芯公開外交部送交立法院的台捷援烏密級文件，遭外交部提告。前立委郭正亮預言表示，準外交部長林佳龍上台之後，可能會在某一個時間點悄悄撤掉這個案子。即使走司法途徑，其實就《國家機密保護法》來講，搞不好沒罪或者了不起就是罰鍰，可是就是得罪了徐巧芯。

郭正亮今(15日)在中天《綠也掀桌》節目中表示，這個案子在準外交部長林佳龍上台之後，可能會在某一個時間點悄悄撤案，而且徐巧芯會長期待在國防外交委員會。

郭正亮接著指出，即使走司法途徑，一審到二審、定讞要很久的時間，而且這個罪都是3年以下，因此，徐巧芯這個案子一點都不嚴重。其實就《國家機密保護法》來講，搞不好沒罪或者了不起就是罰鍰，可是就是得罪了徐巧芯。他強調，這個就是政治案件。

郭正亮認為，以徐巧芯的本事，外交部大概每天就雞飛狗跳。外交部裡面不是民進黨的人很多，不然你以為徐巧芯為何可以拿到那麼多資料。

郭正亮接著點出，這個不是國家機密，是公務機密。是不是准用《國家機密保護法》，這是第一個爭議；第二個徐巧芯有遮起來，又不是公開，並非故意，有做一定程度的保護；比如徐巧芯可以說，她懷疑是弊案，她作為一個民意代表，認為應該揭露。