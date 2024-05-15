遭大陸制裁寶傑怎麼看？ 本尊「這樣」回應了 @ChinaTimes

大陸國務院台辦今（15日）宣布將嚴懲台灣「名嘴」黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川及其家屬，原因為罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊。而《中時新聞網》也整理出，從2021年起被中國大陸宣布制裁「台獨頑固份子」的時序及名單，一共有15個人，值得注意的是，準副總統蕭美琴在短短1年內被列入「2次」，引發討論。

大陸國台辦發言人陳斌華今（15日）表示，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息，並透過電視、網絡、報刊等媒體大肆傳播。他們的錯誤言論蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。

中國大陸自2021年起宣布懲戒15人名單，依時序如下：

2021年：蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮

2022年：蕭美琴、顧立雄、柯建銘、林飛帆、王定宇、蔡其昌，陳椒華

2023年：蕭美琴（第2度）

2024年：黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川