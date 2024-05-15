物價到底漲的有多誇張，外食族的感受非常深刻，以前只要花100元就能買到便當加手搖飲，現在光吃飽可能就要超過100元，讓不少人相當崩潰。一名女網友就分享自己買的早餐吐司，拿到手後就覺得非常輕，打開一看更是當場傻眼，直呼「我的鮪魚在我回家之前都游走了」，甚至氣到跑回店家詢問狀況。

一名女網友今（15）日在「爆怨2公社」表示，自己到早餐店購買洋蔥鮪魚吐司，但準備要吃的時候卻感覺該吐司拿起來非常輕，打開來一看才發現裡面的鮪魚餡料超稀疏，讓她完全不敢相信這是花了55元買來的早餐。

「原來現在的物價已經那麼高了嗎？」原PO指出，她當下馬上衝出門回到早餐店去，在店員面前把吐司攤開質問「請問你們這樣是認真的嗎」，對方看到後也有點傻眼，馬上道歉並重作一份給原PO。

其他人則認為「這肉泥真的太薄了吧」、「可能罐頭剩渣渣，貪圖一時方便以為客人吃不出來」、「現在連買早餐都要先查看有沒有詐騙集團」、「還好有發現，不然會氣死」、「這個料比便利商店的還少」、「沒有蛋還要55元，真的沒辦法外食了」。