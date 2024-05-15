綜藝天王豬哥亮（謝新達）2017年癌逝，今（15）日適逢逝世滿7年，愛女謝金燕雖然忙於參與陸綜《乘風2024》（浪姐5），但仍不忘吐露對父親的思念之情，坦言「每年的今天心口總是像被針扎那麼一下的痛」，並希望父親能為她在舞台上的表現喝采。

謝金燕今日在限時動態曬出一張手牽手的照片，並寫下「我想你了爸爸，你在天堂過得開心嗎？依舊思念你如往常一樣」，坦言每年這個時間，心就會像被針刺到一樣痛苦，很想寫封信與父親聊聊近況。

說到近來參加《浪姐5》，她也在限動對父親說：「你有看見我在乘風破浪吧？你看看你的女兒有多勇敢多堅強」，雖然年近50歲，在新環境也沒太多人認識她，但仍像個新人在舞台上戰戰兢兢的，認為已經比預期還好了，不過她向父親掛保證，不拚到最後一刻是不會罷休的。

豬哥亮逝世7年，謝金燕淚訴心聲。（圖／IG@jeanniehsieh___bbb）

謝金燕最後則表示，相信父親會為她喝采，「也許我不是第一，但絕對是唯一，我需要力量創造奇蹟，我知道你都在，我最愛的老爸」，字裡行間流露出對父親滿滿的愛意與思念，感動不少網友。