台中市梧棲區中正國小原校舍老舊破損、其中有危樓引發安全疑慮，台中市政府斥資3億8千多萬元，打造全新校舍，15日舉行仁愛樓、信義樓及午餐廚房拆除重建暨幼兒園新建落成典禮，地方人士到場祝福，場面熱鬧。

市長盧秀燕表示，中正國小逾一甲子，師生眾多，原校舍老舊且耐震能力不足，拆除校舍重建經費雖龐大，但校園安全最重要，新校舍落成，讓師生有好的教學環境。另配合台中市公幼倍增計畫爭取中央前瞻基礎建設計畫經費，也新建幼兒園舍，幼兒園班級數由原來4班增至10班，其中3班為2歲專班，減輕家長負擔。

盧秀燕說，梧棲去年人口破6萬人、日前清水破9萬人、沙鹿快破10萬人。過去海線人口停滯、建設不足，這2年市府大力投資，尤其梧棲地區的教育建設就投資逾10億元，未來將持續努力發展海線。立法院副院長江啟臣表示，中央與地方將持續共同讓台中教育更好、讓孩子有更好的教育環境。

立委蔡其昌表示，中正國小之前校舍老舊，且是危險的海砂屋，讓孩童及家長們非常不安心，8年來努力向中央爭取經費補助，發動中正國小老舊校舍改建計畫，如今中正國小已翻新成「新中正國小」。

教育局長蔣偉民表示，除硬體的校舍建築外，仁愛樓及信義樓教學設備市府補助310萬元，完成智慧教室設置，幼兒園設備經費由教育部補助845萬餘元，市府籌編845萬餘元，總計1690萬餘元。市府再補助廚房送餐廊道、天然氣及設備經費1381萬餘元，設備經費合計3381萬餘元，軟硬體設備一次到位。

新建校舍融合在地文史，結合校園意象空間，建構人性化兼具美感的多元設計，幼兒園舍以陽台融入雲海意象設計，匯出童趣造型語彙；中正國小校長洪秀菊說，以大筆經費重建校舍，讓校園煥然一新，更舒適安全。