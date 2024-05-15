台北市長蔣萬安15日抵達日本東京後，也前往拜會前首相麻生太郎，並於會中展示自己cosplay的照片，希望與大家的緣分與友誼長存。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

台北市長蔣萬安15日抵達日本東京後，第一個行程就是前往拜會日本自民黨青年局。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

台北市長蔣萬安15日從松山機場出發，啟動為期4天的日本參訪之旅。抵達日本後，第一站就是前往自民黨拜會自民黨青年局，之後再前往會面日本前首相麻生太郎。蔣萬安在與麻生會面時，也出示自己之前cosplay航海王角色「索隆」的照片，並向麻生表示索隆是魯夫最可靠的夥伴，希望與大家的緣分與友誼長存。

台北市長蔣萬安一行人15日抵達日本後，第一站前往自民黨黨部拜訪自民黨青年局。拜會的一開始，他特別致贈木柵鐵觀音茶葉製作的萬壽菊茶酒與代表北市城市意象的101餅乾禮盒，謝謝鈴木貴子局長在台北時就邀請到東京時來青年局一聚，也期盼兩市交流長長久久。鈴木貴子回贈蔣市長北海道故鄉的千歳鶴酒和白鶴造型的和菓子做為回禮，並表示鶴是和平跟長壽的象徵，也祝願蔣市長喝了就能長壽、雙方情誼長存。

蔣萬安談到，擔任立法委員期間就和日本自民黨青年局有不少交流互動，上任後，日本自民黨青年局也連續兩年來訪北市府，他在台北總共接待過三位鈴木局長。這次很榮幸能到日本拜訪被譽為「總理的登龍門」的青年局，他幽默地說希望自己還不算超齡（自民黨青年局加入的年齡上限為45歲），現場人員均會心一笑。

蔣萬安表示，自民黨青年局不只是北市府的老朋友，更是中華民國的老朋友，也可說是他的「family friend」。經國先生曾在1967年到日本訪問時，建立了救國團與自民黨青年局的長期夥伴關係，在友善交流的長年脈絡下，促進了兩方許多政治領袖從年輕就開始了相知相惜、相互信任的基礎。鈴木局長表示，蔣市長給人陽光的感覺，很期待透過長久的交流互動，持續建立信任與合作關係。

蔣萬安談到，日本近年提倡要做企鵝先鋒「the first penguin」，也就是敢於面對未知、當第一個跳入水中引領同類的無畏企鵝，他注意到鈴木貴子局長在自民黨青年局官網中也有相同的提倡。蔣萬安笑稱，今天我們都是友好的企鵝、「Birds of a feather, flock together」，也引起青年局一行開懷一笑、表達認同。

隨後，蔣萬安轉往拜會前首相麻生太郎，會中他提及自己上次與麻生前首相聊到漫畫，也注意到首相對外說過「魯夫不會背叛朋友」，因此要跟他當面說一聲「オレたちは仲間だ」（我們是朋友），並與對方分享自己cosplay索隆的照片，表示索隆是魯夫最可靠的夥伴，希望與大家的緣分與友誼長存，也笑談若有機會，歡迎麻生前首相以及同場的鈴木馨祐、鈴木貴子眾議員，大家來參加台北動漫節，一同cosplay，現場歡聲笑語，一片融洽。

麻生前首相談到故鄉九州時，蔣萬安則表示台北目前與麻生太郎的故鄉福岡互動融洽，也與高島市長在台北碰面相談甚歡，近期台北更與福岡市政府簽了創業家任意通護照Global Pass的MOU，希望麻生首相能進一步促進台北與福岡、以及其他日本城市有更深入、具體的合作。