韓劇《背著善宰跑》以「雙向暗戀、雙向救贖」清新浪漫的劇情，深受粉絲喜愛，收視率連6週蟬聯韓國收視冠軍，邊佑錫飾演的柳善宰中一系列「純愛戰神」的舉動，讓他晉身新一代男神，最新第11、12集大學生版中與金惠奫飾演的任率確認心意後，不時的「啄木鳥之吻」和「邊親吻邊揉肩」的小動作，都讓劇迷瘋狂不已。

隨著該劇爆紅，韓媒也整理出與台劇《想見你》之間的相似「平行理論」。《背》劇講述2023年為拯救突然去世的知名藝人柳善宰，狂熱粉絲任率穿越時空回到2008年、2009年所發生的一系列故事。《想》劇同樣是為了拯救所愛之人在2009、2010和2017年間進行穿越時空的浪漫劇。值得一提的是，《背》劇主演邊佑錫和李承協和許光漢生日都是10月31日，為這種奇妙的緣分更增添了趣味。

此外，他也開通了付費粉絲社群軟體Weverse，開通6天吸引42萬多的粉絲加入，邊佑錫每次傳訊息就造成系統當機，展現出他的超強人氣。而他日前也將在下月8日來台舉辦粉絲見面會，獻出他的亞巡見面會處女秀，門票將於本週六開賣，勢必將造成一波搶票潮。

《背著善宰跑》也攻下海外播出平台愛奇藝國際站熱播榜冠軍，知道台粉追劇等不及，愛奇藝國際版為滿足觀眾的追劇慾望，將最後4集的「生肉版」（無字幕版）於週一、週二晚間11點與韓國同天上架，中文字幕版則於週二、週三上午10點更新。