透過單一Straight2Bank電子銀行平台，渣打國際商業銀行（以下簡稱「渣打銀行」）為頂尖雲端服務供應商伊雲谷數位科技集團（股票代號：6689）提供橫跨亞洲五國區域一致的現金管理和虛擬賬戶解決方案，以整合流程、提高效率與強化安全性，在剛揭曉的2024年度國際權威財經媒體「財資雜誌The Asset Triple A Treasuries Awards」中，奪下「最佳支付與收款解決方案獎」。

身為亞洲首家上市的「雲端數位管理服務公司」，伊雲谷集團服務面向包括大中華區、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、越南、美國、澳洲等地的企業，專注解決客戶上雲評估、搬遷、顧問諮詢、規劃遷移、託管、技術支援、最佳化等基礎建設服務，並針對企業不同應用面與服務業態，提供包含ERP企業核心系統雲端化、CRM雲端服務系統，AI人工智慧與資料數據分析等解決方案，以及OT營運科技與資安、永續減碳等一站式多元解決方案，協助企業數位轉型。

為有效協助伊雲谷集團處理每月超過千筆B2B收款，並應對跨境金流以及本地即時清算的需求，渣打銀行協助導入虛擬賬戶收款解決方案，不僅解決過往清算過程耗時耗力、正確率與即時性兼具的挑戰，透過自動對帳簡化流程結合支持多種本地支付方式，有效消弭業務推動障礙，效率與安全同步提升。

伊雲谷雲端事業單位總經理林儀指出，與最佳合作夥伴渣打銀行攜手榮獲全球公認權威『財資雜誌The Asset Triple A Treasuries Awards 』的肯定，展現雙方團隊在複雜和快速變遷的商業環境中緊密合作，不斷透過創新提升企業競爭力，讓香港、新加坡、馬來西亞、印尼和越南等五個支付環境截然不同的亞洲市場，能以一致的現金管理解決方案，加速集團拓展與跨國企業的商機。

渣打銀行企業、金融機構暨商業銀行事業總處負責人朱佳玲表示，渣打銀行藉由科技的不斷創新，結合集團在亞洲市場的緊密服務網絡，仔細聆聽客戶的需求，透過量身打造專屬解決方案，協助客戶拓展業務。「我們更高興能與伊雲谷集團共同贏得此殊榮，見證渣打銀行攜手企業夥伴跨越不同市場的挑戰，憑藉國際性銀行的優勢，與客戶攜手並進。」