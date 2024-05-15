渣打銀行指出，聯準會副主委傑佛遜表示，在通膨明顯降至2％的目標之前，「將政策利率保持在緊縮範圍內是適當的」，且補充說明健康的就業市場讓聯準會能夠抑制需求，直到通膨降溫，這番言論證實了美元可能偏強，在通膨黏性和經濟增長具韌性的情況下，美國下半年才降息；有鑑於美元強勢，且日本央行對收緊政策的耐性，短期內美元兌日圓仍會進一步上升。

星展集團認為，過去許多美國經濟數據優於市場預期，但近期已經轉為不如預期，值得注意的是，4月非農就業人數低於20萬，尚未立刻導致市場緊張，接下來要觀察16日美國公布的首次申領失業補助人數，若數據再次上升至去年8～9月以來的高點，美元可能會稍微受到壓抑。

法國巴黎銀行財富管理認為，歐洲央行應該會在6月降息，降息幅度75個基點，但聯準會今年可能僅降息一次，即在9月降息，因此新的預期政策利率差異證明未來12個月的美元貶值可能性較低，而日本雖然在3月結束負利率，應該會增加日圓吸引力，但從聯準會未來一年降息幅度較小的事實來看，同時也降低了日圓走強的潛力，3個月目標從145 調整至150，12個月目標從134調整至140。

滙豐銀行財富管理提到，在利率決定的短期影響過後，美元的整體走向更有可能是由風險偏好和相對利率決定。若風險偏好回升，美元可能下跌。如果其他央行，尤其是歐洲央行在未來幾個月和幾星期表現出更鴿派的立場，相對利率應該會為美元走勢提供一些支撐，整體來說預期美元將在未來幾星期和幾個月溫和上升；而美元兌日圓的影響因素主要是利差和外匯干預，預計接近今年底日圓可能會溫和上升，不過就目前而言，外匯干預可能會破壞趨勢，使投機者在增加日圓空頭倉位時更加謹慎。