韓國男團SHINee隊長溫流休養了1年，終於日前正式回歸演藝圈，不只將在月底和隊友合體舉辦演唱會外，接下來展開亞洲巡迴見面會「2024 ONEW FANMEETING ‘GUESS!’」台灣場則選定7月13日於高雄流行音樂中心舉行，他在上月復出後隨即展開一連串的活動，更對所有粉絲喊話：「讓大家擔心了，我有好好地恢復健康！」

重新出發的溫流，迫不及待的規劃了此次見面會，韓國場賣到加場之外，6月還要前進日本的大阪與橫濱，這是他出道16年以來首度舉辦見面會，取名為「GUESS!」除了要持續挑戰新事物之外，同時也是想要開拓屬於自己的道路。日前出席活動，被問到演藝生涯進入新章節有何計劃，溫流表示「因為是全新的開始，想要跟大家創造新的回憶之外，當然也有在準備新專輯」，更強調因為想要與大家見面，也因此才舉辦個人見面會。

溫流將於7月13日到高雄舉辦粉絲見面會。（圖／星月文創提供）

「2024 ONEW FANMEETING IN TAIWAN <GUESS!>」 將於7月13日（六）在高雄流行音樂中心舉行，票價、售票日等更多詳情請密切鎖定主辦單位星月文創官方臉書專頁。