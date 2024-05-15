蔡健雅近來推出新歌 〈Hey Hey You）MV，重拾久違的舞蹈技能，與五位舞者共同演繹出一首風格如同音樂劇般的有趣作品口一面對嘴、一面演戲還要一面跳舞，挑戰力十足，讓蔡健雅大嘆當天死了不少腦細胞。

雖然高掛舞鞋已久，蔡健雅的肢體動作還是精準又流暢，赢得在場所有人掌聲，讓一開始以為完成不了這場任務的她，拍完之後驚訝又開心。新歌描寫的是一段糾總不清的感情關係，她表示，每個人可能會在談戀愛的過程中 ，遇到讓自己刻骨銘心的一段感情，接著分手又復合，復合又分手，來來回回始終沒有完美結局口歌曲寫著很久沒聯絡的兩個人，突然又透過簡訊連絡了起來，中間經歷了其中一人不想再靠近對方，最後一段則是某一方看透了，對道段感情喊停。

蔡健雅近來推出新歌。（圖／亞神音樂提供）

她說：「我們長大後 ，突然間就是會有一些領悟，以前糾結的一些東西，會在某個階段知道原來先前這樣重複分分合合，其實就是彼此不適合，也不用再分析 ，過去就讓它過去。」

這首歌早在疫情期間就寫好了，當蔡健雅第一次與徐譽庭導演碰面 ，知道了 《不夠善良的我們》大概的故事內容時，道首歌立刻就浮現在她的腦海，歌曲的意義正巧對應到了劇中主角們之間的複雜關係，她也將這首歌推薦給導演。

充滿強烈節奏感的新歌，請到擅於將舞蹈藝術與音樂影像結合的邱柏昶執導，蔡健雅苦笑：「沒想到後來出這張專輯，每一支MV 都像挑戰，更多很少觸碰的才能。比如舞蹈，當然有些歌迷知道我在出道之前是一個舞者，但那是『恐龍年前』的事了。」