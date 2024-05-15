Sony宣布在台推出年度旗艦手機Xperia 1 VI，搭載全新光學望遠變焦鏡頭，最高可達7.1倍光學變焦並具備85mm-170mm連續光學焦段，並導入「長焦微距」功能，支援以最短對焦只要4公分的距離，捕捉超越肉眼的影像作品。Xperia 1 VI共推出夜黑、墨綠、霧白及區域限定緋紅4色。
Xperia 1 VI承襲Sony領先業界的Exmor T for mobile雙層式架構感光元件，除了提供感光度更好、降噪能力佳的低光源拍攝外，也攜手Alpha相機、導入全新「AI姿勢預測」功能，透過AI技術以更進階的即時自動對焦，偵測肢體的動作改變，精準對焦。
自2024年5月15日16：00 起至2024年5月21日23：59止開放預購，於指定通路搶先預購Xperia 1 VI即可享有256GB免費升級512GB版本優惠，於Sony直營店(含官方購物網站)與Sony行動通訊專賣店預購再加碼KKBOX無損音質個人首2個月免費暢聽。
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