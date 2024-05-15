曾獲得「金鐘57」特別貢獻獎的資深綜藝製作人陳君天，15日傳出過世噩耗，與陳君天相識46年、視其為啟蒙恩師的資深演員林在培坦言，第一時間就知道此事，透露陳君天心臟不好，14日凌晨在家突然全身不舒服去醫院掛急診，他不願意聽從醫生要他住加護病房的安排，從急診室轉到普通病房，沒想到昨下午病情急轉直下，原本還親自打電話給助理說「你快來，我在等你」，助理才剛趕搭捷運要去見他，就接到噩耗。至於告別式要等陳君天的兒子從美國趕回來處理。

林在培感傷表示，陳君天是重情義的一代奇才、怪傑，對這影視產業的投入可說是鞠躬盡瘁，根本「前無古人、後無來者」，是中華民國電視史上難得的人才，「他一生沒有鬆懈過，是那種不要錢的製作人，做節目都是貼錢，給他50萬，他會花55萬，永遠在貼錢做節目！他是一心一意要做好節目的製作人，再也沒有人會像他這樣了！」

資深綜藝製作人陳君天。（圖／中時資料照）

他回憶，當年台視為了要把陳君天製作的《論語》節目停掉 ，製作費從2、30萬一路降到只剩下8萬，就是為了讓他放手，但他太有使命感不願收手，「陳大哥找我們幾個主持人、短劇演員商量願不願意繼續做下去，後來我們都陪他一起不拿酬勞把那一季節目錄完」。

林在培說，他們有個群組，每年都會聚會、幫陳君天過生日，「去年他精神還可以，能說說笑笑。」前幾年他得金鐘獎特別貢獻獎坐輪椅上台時，也說「我還能拍，要做到我做不動為止」，他的「卓越傳播」至今都還在，就算做到一窮二白、要拿房子去貸款，他還是堅持要拍下去。而從他公司培養出來的工作人員也都成了業界一等一的高手。

林在培還透露陳君天一生重情重義，綜藝教母張小燕曾是他的女朋友，送過他一支伯爵表，他後來也長年戴在手上。