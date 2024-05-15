5年多前，波音737 Max客機發生了2起致命事故，是波音集團持續衰退的開端。美國司法部表示，波音違反了和解協議，可能將對該公司發動起訴。

美國之音(VOA)報導，波音737是一種中短程窄體客機，它也是波音產量最大的飛機，為了國際航空對中短程窄體客機的需求，波音一直對737進行小幅度的修改，而737 Max就是最新的一款。然而2018年10月29日印尼獅子航空610航航班空難，與2019年3月10日衣索比亞航空302號班機空難，總共造成 346 人死亡。

事後調查證明，這是737Max的設計缺陷所導致的，而且為了快速拿到美國聯邦航空管理局FAA的認證，波音公司做出了欺詐手段。2021 年 1 月，波音與司法部達成25 億美元的和解協議，避免因欺詐指控而被起訴。

波音公司將責任歸咎於兩名級別相對較低的員工，此舉不被司法部所接受。美國司法部詐欺部門負責人萊昂(Glenn Leon)寫給德州聯邦法院的信中表示：「波音公司未能達成先前的反省協定，防止將來再發生違反聯邦反欺詐法的行為，從而違反了和解條款。」

現在由司法部正在討論，是否對波音提出刑事指控，檢察官將在 7 月 7 日之前，告訴法庭他們的計劃。

波音公司總部對司法部的調查結果提出異議，發言人在一份聲明中表示：「我們已經遵守了協議的條款，並期待有機會向商務部做出解釋。」

不過，波音的飛機品質愈來愈受到質疑，今年 1 月阿拉斯加航空 的737 Max發生艙門飛脫，飛機側面留下一個大洞，波音再受到各種批評。

檢察官表示，他們將於今年 5 月 31 日會見兩起 Max 事故(印尼與衣索比亞空難)死亡乘客的家屬，在上個月的一場類似會議後，家人對波音代表感到憤怒和失望。

對印尼與衣索比亞的墜機事件調查表明，737Max做出了相當重大的飛控調整，2支攻角感測器會自行修正飛機的俯仰。但是他們卻淡化了該系統的重要性，在737Max技術手冊都沒有相關內容，更糟的是，這個系統竟然無法被飛行員手動關閉，這意味著2具感測器一但發生故障，飛行員完全無法修正，會出現飛機搶飛行員控制權的情況。這個問題直到第二次墜機事件發生後才徹底檢修。

經過秘密談判，美國政府同意不起訴波音公司，和解協議包括 2.436 億美元的罰款、5 億美元的受害者賠償基金，以及向受害的航空公司支付近 18 億美元。