立法委員許智傑今天前往台鐵鳳山車站會勘，透露希望將鐵路地下化路段延長至九曲堂。（立委許智傑服務處提供／任義宇高雄傳真）

立法委員許智傑今天前往台鐵鳳山車站會勘，透露希望將鐵路地下化路段延長至九曲堂，也說北高雄鐵路也將從新左營立體化改建至橋頭，並於台積電旁增設通勤車站。高雄市府說明，鐵路立體化有助於都市縫合，改善地方交通，並串聯高雄重要科技廊帶。

許智傑今天於鳳山車站視察時說，希望透過鐵路地下化，解決鳳山道路遭鐵路分割，預計地下化路段延伸至九曲堂，改善交通並促進地方發展，也希望地下化路段增設通勤車站方便居民搭車。

除鳳山至九曲堂地下化外，北高雄新左營車站以北也正規畫立體化工程，許智傑說未來台積電所在楠梓產業園區旁，會增設一座通勤車站協助園區交通，園區內員工可不必轉搭捷運就能從各地直達台積電。

高雄市府說明，鐵路立體化有助於都市縫合改善地方交通，並串聯高雄重要科技廊帶，增加高雄各產業園區、科學園區便利性，目前已正在辦理北高雄左營至橋頭鐵路立體化，目前也正評估鳳山站至九曲堂站立體化計畫。

關於鳳山鐵路立體化工程，高市府說預計自鳳山車站東側起，延伸至大樹區九曲堂車站東側，總長約約7.5公里，除既有車站外，計畫於鳳山區鳳仁路旁增設鳳仁路通勤車站，目前評估高架化方案約需經費143億、地下化468億，實際以何種方式辦理仍有待進一步評估。

北高雄部分，高市府則說為預計自新左營車站北側起，延伸至橋頭車站以北，計畫於台積電用地楠梓產業園區旁、以及橋頭青埔地區增設通勤車站，目前評估高架化經費約168億、地下化576億，目前正辦理可行性研究中。