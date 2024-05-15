準總統賴清德即將上任前，國民黨今舉行記者會，盤點準總統賴清德競選期間提出的「芭樂票潛力股」，期許賴清德政府及早規畫，不要讓政見跳票；更要把握朝野善意，共同推動福國利民的法案，才是真正的朝野良性互動，不要只會情緒勒索在野黨參加就職典禮。

台北市議員詹為元表示，民進黨曾喊出2025年綠能發電要達到20％，現在看來已確定跳票。賴清德在選舉的時候提到第二次能源轉型，提出氫能源、生質能、海洋能源等等的再生能源，這些能源是否能夠真的落實，如何提出具體的措施，絕對是未來國會監督的焦點。

提到長照政策，詹為元批評，賴清德只說要增加人力，但卻沒談怎麼增加。目前全台老年人口為420萬人，占全國總人口近18％，其中有長照需求約83萬人以上，但登錄於各類長照服務提供單位的照服員僅9.5萬人，照服員不足已成為國家危機。薪資誘因不足是讓年輕人不願投入照服員工作的根本原因，但在賴清德的競選政見卻隻字未提，如何從2.0進化到3.0？

詹為元提到，選前侯友宜提出廢除80歲以上巴氏量表，引發社會很大迴響，賴清德被逼著也提出相類似的政見。結果「選前開支票，選後芭樂票」。賴清德不再提及，民進黨的立委也沒人提案修正。這些福國利民、對人民好的法案，民進黨應該表態支持。從民生法案上的共生才是真正的氣度，而不是用情緒勒索的方式一直叫國民黨去參加就職典禮。

新北市議員陳偉杰指出，賴清德曾永諾要把萬里老家做公益信託，提供給公益團體作為「礦工生活紀念館」，選後卻說房舍價值僅17萬元，價值太低、無人可以承作。內政部國土管理署更表示，將「修正全國區域計畫公告實施日」106年5月16日為認定時間點，只要是在此之前的建築，都可變更編定為建築用地。所以賴清德說過的話要賴皮了嗎？

陳偉杰提到，賴清德說要成立「百億青年圓夢基金」，鼓勵年輕學子開拓國際視野，也歡迎讓外國優秀孩子可以來台灣做交流，呼籲即將上任的新內閣，應該趕快把預算編出來，百億基金不是小數目，全民都很關心錢從哪來？還有賴清德承諾的「0到6歲國家養2.0」，要提升0到3歲家外送托率，至少還需要8584名居家保母，請問賴清德何時能作到？

此外，副發言人鄧凱勛則針對青年世代最關注的居住正義政策發聲。鄧凱勛說，賴清德在選前提出要在蓋二十五萬戶的社會住宅，但是從過去蔡英文的社會住宅政策跳票的狀況看來，不容樂觀，尤其賴清德在台南市長任內沒有完成任何一戶社會住宅，要人民怎麼相信，賴清德在總統任內會完成十三萬戶？