雲豹能源（6869）強攻儲能再下一城！15日旗下子公司儲能系統整合商台普威能源與OLED暨電池大廠錸寶科技完成簽約並啟動大型儲能案場合作，雙方將攜手建置60MW ／205.4MWh儲能系統，工程總金額新台幣30億元，該案場約於2026年完工，加上後續維運及合格交易者服務，可望為雲豹能源集團帶來穩健收益。

雲豹能源旗下台普威能源與錸寶組成策略合作夥伴，雙方於此案各展其長，由錸寶科技子公司電池模組廠來穎科技供應儲能系統，雲豹能源子公司台普威能源負責工程建置，以及商轉後維運與合格交易者服務。

雲豹能源副總經理暨台普威總經理譚宇軒表示，雲豹能源自2021年入主台普威積極拓展儲能業務，不僅拿下台電第一件儲能雙邊合作案、最快完工全台第一期光儲案，以及竣工全台首座大型變電所儲能系統等眾多代表性儲能實績。此次與錸寶科技攜手合作儲能系統建置案，雲豹能源將發揮整合資源之強項，創造策略合作綜效，聯手擴大能源事業佈局。

今年雲豹能源旗下兩座全台最大100MW單一儲能案場，預計於第二季至第三季陸續完工轉上線，將為台電提供dReg、E-dReg以及即時備轉等輔助服務。未來加入與錸寶攜手建置之60MW儲能案場，集團旗下自建儲能案場及營運服務代操整體容量為299MW／617MWh，躍居為全台儲能容量第一，為集團多元綠能事業布局再摘龍頭寶座。