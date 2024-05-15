大陸國台辦今天點名懲戒5名台灣名嘴及其家人，總統府表示，我國是民主國家，人民的言論自由受到憲法明文保障，中國無權干預，面對這樣的人身威脅，政府將全力確保相關國人的安全，不會讓這樣的威脅得逞。

大陸國台辦發言人陳斌華點名民進黨政策會執行長王義川，以及黃世聰、李正皓、于北辰、劉寶傑，等名嘴，指他們「蓄意編造大陸的虛假、負面訊息」、「挑動兩岸對立」，將依法對這5人及家屬實施懲戒。

針對北京當局以我國媒體討論大陸負面訊息為由，威脅我國媒體人及其家屬，總統府發言人林聿禪指出，北京當局長期以來或因缺乏制度自信，始終以各種打壓、威脅的方式對付國內外不同意見，人民、媒體記者因此受到關押迫害時有所聞，讓中國的人權評比也始終敬陪末座。

她說，這次北京當局不僅不思改進，甚至把侵害民主自由的手伸到台灣來，點名威脅媒體人以及他們的家屬，這種蠻橫無端的行徑，不但讓台灣人更加不信任，對於中國的國際形象，更是雪上加霜。

面對可能的人身侵害威脅，林聿禪表示，政府將全力保護當事人及家屬的安全，也請媒體與人民站在一起，共同對抗這樣的無理侵擾，拒絕任何來自中國對台灣媒體的干預。

她也呼籲對岸，作為區域間大國，中國應向台灣社會看齊，更有自信地面對自由民主與多元價值，以相互尊重、務實的態度來推動兩岸交流，才能拉近兩岸人民關係及增進人民福祉。