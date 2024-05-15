針對民進黨主席賴清德宴請黨籍立委，要求「轉守為攻」。前中廣董事長趙少康今天在東海大學演講時批評，民進黨立委不過半，很多法案及預算不會通過，只好溝通，納入、考慮在野黨的意見及看法，「要硬幹的結果，就不會通過」。他強調，未來行政及立法運作有所隱憂，要「硬幹」、要「轉守為攻」，並不容易。

趙少康今天應東海大學邀請以「政治大小聲」為題演講，他針貶時政、暢談從政過程，與學子交換意見。東海大學校長張國恩、台中市副市長鄭照新等人與會。

前中廣董事長趙少康（中）15日應邀以「政治大小聲」為題到東海大學演講，他針貶時政、暢談從政過程，並與學子交換意見。東海大學校長張國恩（左）、台中市副市長鄭照新（右）等人與會。（陳淑芬攝）

針對賴清德14日晚間宴請黨籍立委，提出「轉守為攻」。趙少康批評，賴忘記他是執政黨，行政院未來在立法院被杯葛，預算及人事等通不過，不能說是在野黨害的，而要怪自己，要有本事擺平及溝通。

「要硬幹的結果，就是不會通過！」趙少康強調，他還沒看過首長與議會搞不好，會有好下場的，並不認為賴的「轉守為攻」是好的，一定要學會妥協，民進黨在立院不過半，很多法案及預算不會通過，只好溝通，可以納入或考慮在野黨的意見及看法。

他並以行政院的新任NCC委員提名為例，指出，行政院沒有先到立法院溝通人選，一定會被幹掉、不會通過，因為連最起碼禮貌的溝通都沒有；而被提名的4人，好像被送上斷頭台，對他們也不公平。

趙少康說，民進黨如果要在立院找到6席策反，並不容易，他認為只有「多溝通」， 政黨之間的溝通很重要。