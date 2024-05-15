美國加州一名18歲女駕駛休斯(Felicity Michaela Hughes)，因日前在高頌公路上超速被警察追捕，休斯為了要擺脫追捕開下高速公路，卻進入一處死巷內的私人停車場，不料，休斯拒絕攔查竟直接開車衝撞警車，並造成1名員警受輕傷送醫，而休斯最後也被警方逮捕並拘留；網上也流傳休斯被捕影片，並標題寫著「甩尾泰勒絲」讓網友暴動喊著「是不是抓錯人了？」、「哪個監獄，我現在游過去」、「這麼漂亮的妹妹不可能犯法」。

綜合外媒報導，美國加州一名18歲金髮正妹休斯，日前晚間在高速公路上超速遭警方盯上，休斯為了擺脫警方追捕，開離了公速公路，但轉進一處私人停車場，並且是死巷，休斯為了不被警方抓到，竟掉頭加速衝撞另一輛巡邏車，造成一名警察受輕傷送醫，而休斯後來也被逮捕並拘留。

不料，金髮正妹休斯的被逮捕影片在網上曝光後，網友紛紛喊著「她一定有莫大的冤情」、「我已經原諒她」、「這顏值和身材可以當模特兒了」、「她已經撞進我的心」、「這麼漂亮的妹妹不可能犯法」、「是不是抓錯人了？」、「她一定是無辜的，我要去寫請願書」、「我堅信這位女士是無罪的」、「哪個監獄，我現在游過去」、「這明顯是無辜的呀」。