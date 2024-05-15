屏東縣仁愛國小15日舉辦風雨球場新建工程動土典禮，除教育部長潘文忠親臨現場外，前行政院長蘇貞昌還以「大學長」的身分回到母校。（謝佳潾攝）

屏東縣仁愛國小15日舉辦風雨球場新建工程動土典禮，除教育部長潘文忠親臨現場外，前行政院長蘇貞昌還以「大學長」的身分回到母校，蘇說，潘任部長5年來給仁愛國小補助約有1億元經費，同時還補助屏東縣15所學校約4000萬元改善運動設施設備，非常感謝潘給予屏東的協助。

蘇貞昌指出，他與家中5個兄弟姊妹都畢業於仁愛國小，母親就讀日治時期的女子公學校也是仁愛國小的前身，畢業後在仁愛國小任教，而當年他落選縣長時舉辦的告別屏東演講也是在仁愛國小，當時來了6000多名屏東鄉親掉淚參加。

他說，相信這些年他為屏東做的，大家應該可以看得見他的用心跟用力，而他也很感謝潘文忠在任期圓滿前，又另外補助屏東縣15所學校約4000萬元經費改善運動設施設備，謝謝潘大力幫忙屏東。

對此，屏東縣長周春米非常感謝蘇貞昌、潘文忠在任內積極改善屏東校園環境，給師生們優質的教學與學習空間，其中推動「建置半戶外球場計畫」，補助屏東縣2億6188萬元，讓28校建置可以在戶外進行體育教學的風雨球場外，也透過操場及周邊設施整建專案計畫，補助6億2528萬元，提供屏東縣81校進行跑道的翻新修繕作業，建置安全的運動場域，為屏東縣推體育人才培育奠下穩固的基石。

屏縣府表示，仁愛國小風雨球場新建工程經教育部核定總工程費4500萬元，以挑高9.3公尺的結構形式規畫1座兼具籃排球場功能的風雨球場，預計明年3月完工。