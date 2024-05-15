台灣虎航今年4月起以包機飛航日本茨城，預計在7月轉為定期航班，並訂於今年冬季班表新闢日本岡山航線，業者也籌劃札幌及熊本航線。交通部民用航空局統計，今夏高雄機場每周300航班，國際航線穩定復甦，恢復至疫情前約82％。

立法院交通委員會今考察高雄機場，民航局指出，高雄機場目前國際線每周300班，其中日本航線有78班。立委們除希望熊本等新航線儘速開航，也要求交通部應確保新航廈整建如期如質完工。

民航局指出，高雄機場國際線已恢復至疫情前的82％，也比去年的205班有大幅提升，民眾出國或外籍旅客來台都更為便利。

民航局分析，高雄機場國際線目前已恢復25個航點，重要航點如日本的成田、大阪、福岡、沖繩及名古屋等5個航點，每周班次也由去年冬季班表的29班成長至78班；東南亞航線吉隆坡、新加坡、曼谷蘇凡納布與廊曼及峴港等5處航點，每周班次也由33班提升至67班；韓國航線由每周3班成長至32班，澳門則由27班提升至95班。

交通部常務次長林國顯指出，高雄機場於疫後飛航的航點，扣除兩岸航點後，幾已恢復到疫情前水準，後續也請民航局與高雄市政府合作，持續提高旅客量與航班數。另請民航局未來應朝發展高雄機場成為特色機場之目標，提升旅客服務品質，對於高雄機場新航廈的建設期程，也請民航局在不影響現有機場運作下，持續滾動檢討。

民航局長何淑萍表示，高雄機場國際線空橋因已年久老舊，自2023年起陸續汰換更新，今年底前可完成全部16座空橋汰換工作，提供旅客更便利與安全的搭機服務。新航廈計畫的各標工程已按時程陸續展開，新建立體停車場工程即將完成設計並進入施工階段，而新航廈工程也將於下半年決選設計廠商進入細部設計階段。