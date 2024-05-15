大陸國台辦15日點名桃園市議員于北辰、黃世聰、劉寶傑、李正皓、王義川等5名嘴。指他們蓄意編造中國大陸的虛假、負面訊息、挑動兩岸敵意對立，將依法對這5人及家屬實施懲戒。媒體人黃揚明表示，這有點算總帳的感覺，某種程度是殺雞儆猴的效果。黃認為，這5人中，對于北辰會有影響。

針對國台辦點名5名嘴，主持人謝曜州今(15日)在《國民大會》節目中問到，大陸國台辦為什麼在這個時間點，因為再過幾天就是520了，會如何懲戒？黃揚明回應表示，有點算總帳的感覺，對岸若使用「制裁」這兩個字，對外國、對美國叫制裁；但使用「懲戒」是對內，某種程度是把台灣內政化，其實你們是中國人，你們居然在汙衊我們中國大陸。

黃揚明認為，對于北辰會有影響，因為議員會去中國大陸考察，于北辰可能別想去了。還有當他決定走上綠營這條路，家屬就不太可能明目張膽地去大陸投資賺錢。

黃揚明指出，這些人被點名，某種程度是殺雞儆猴的效果，意思是中共在注意這現象，如果誰再怎麼樣，會有後續，等著瞧。國台辦沒有具體講出懲戒內容，就是說什麼都有可能，比較是警告意味。